Управляйте операциями вставки в проекте с несколькими треками: можно вставить все клипы в один и тот же целевой трек или в несколько треков. При перетаскивании переключателя нажмите клавишу Alt. В настройках клипа с несколькими дорожками можно задать поведение по умолчанию. Если этот параметр включен, новая настройка позволит избежать наложения клипов при вставке или вставка новых клипов создаст новые треки.

