Возможности
Эффекты приглушения реверберации и снижения шума [НОВИНКА]
Уменьшите или удалите реверберацию, а также фоновый шум в ваших записях без использования инструментов подавления шумов или сложных параметров с помощью этих потрясающих эффектов в реальном времени или с помощью панели «Базовый звук».
Улучшенная производительность при воспроизведении и записи [НОВИНКА]
Теперь вам доступно воспроизведение более чем 128 и запись более чем 32 звуковых дорожек с низкой задержкой на обычных рабочих станциях и без использования дорогостоящего узкоспециального коммерческого оборудования для ускорения.
Улучшенный пользовательский интерфейс для проектов с несколькими дорожками [НОВИНКА]
Теперь вам доступно воспроизведение более чем 128 и запись более чем 32 звуковых дорожек с низкой задержкой на обычных рабочих станциях и без использования дорогостоящего узкоспециального коммерческого оборудования для ускорения.
Управление усилением в клипе и масштабированием кривой [НОВИНКА]
Настраивайте параметры аудио, не отводя взгляд и курсор от контента с помощью корректировки усиления в клипе. Сравнивайте громкость клипа с громкостью соседних клипов по кривой, которая плавно масштабируется в реальном времени в зависимости от корректировки амплитуды.
Добавление треков и удаление пустых треков [НОВИНКА]
С помощью этих команд можно быстро добавить сразу несколько звуковых или бас-дорожек с любым разделением каналов, а также очистить все неиспользуемые звуковые дорожки в сеансе.
Масштабирование по времени [НОВИНКА]
Масштабируйте до определенной продолжительности с помощью настраиваемых стилей. Больше не нужно гадать или заниматься подбором, чтобы точно определить длительность.
Перенос эффектов и стилей [НОВИНКА]
При обновлении Audition позволяет импортировать все сторонние эффекты, которые уже были отсканированы с помощью предыдущей версии Audition, а также пользовательские стили эффектов и многое другое.
Открывайте проекты Premiere Pro
Открывайте исходные проекты Premiere Pro в Audition Media Browser и выбирайте нужные последовательности. Это упрощает процесс редактирования аудио и делает его более эффективным.
Отслеживание клипов
Экран просмотра видео в Audition обновляется в реальном времени при добавлении, перемещении или обрезке клипов. Пользователи всегда видят нужный кадр, что упрощает синхронизацию времени, добавление звуковых эффектов и многие другие задачи.
Панель «Треки»
Панель «Треки» позволяет отображать и скрывать треки или группы треков, чтобы сосредоточиться на определенных фрагментах проекта. Создавайте собственные группы треков и сохраняйте настройки для более эффективного и персонализированного редактирования нескольких треков.
Импорт составных медиафайлов
Обрабатывайте составные медиафайлы, чтобы выбрать нужные аудио- и видеотреки, или импортируйте составные файлы целиком, включая такие форматы контейнеров, как MXF.
Улучшенный режим работы с несколькими треками
Прокрутка в проектах с несколькими треками стала более быстрой и удобной. При изменении масштаба сохраняется высота треков, что упрощает управление большими проектами, особенно на маленьких экранах.
Автоматическое приглушение музыки
При работе над проектом автоматически создается оболочка звука, приглушающая музыку на фоне диалогов, звуковых эффектов и других аудиоклипов с помощью параметра «Приглушение» на панели «Базовый звук». Эта функция на базе Adobe Sensei упрощает процесс создания профессиональных микшированных композиций.
Выполнение сценариев
Просматривайте и запускайте сценарии в Audition или в командной строке, чтобы автоматизировать такие функции приложения, как нормализация громкости, проверка качества контента (QC) и др. Оптимизируйте основные задачи, включая интеграцию со сторонними приложениями, и сделайте процесс обработки аудио еще более эффективным.
Добавление обложек альбомов в файлы MP3
Создавать современные подкасты и альбомы в Audition стало еще проще. Благодаря поддержке файлов .jpeg и .png можно встраивать миниатюры и изображения в файлы .mp3.
Переход к нужному времени
С помощью комбинации клавиш можно быстро перейти к любому моменту на временной шкале. Ускорьте рабочий процесс и сэкономьте время.
Входной мониторинг
Входной мониторинг позволяет просматривать входные данные, поступающие с вашего записывающего устройства, перед началом реальной записи через средство измерения уровня или методом прослушивания.
Улучшенные клипы с несколькими треками
При записи или наложении звука поддерживается работа с клипами в порядке по оси Z, если выбраны несколько клипов. Это помогает клипам меньшей продолжительности не потеряться на фоне более длинных. Посредством команд в меню содержимого клипа можно легко перемещать клипы вперед-назад, а с помощью параметров пользователи могут настраивать действия. Дополнительные улучшения обеспечивают симметричное затухание клипов или независимую настройку кривых затухания или продолжительности.
Поддержка устройств Mackie HUI
Audition поддерживает протокол интерфейса управления Mackie HUI. Чтобы управлять микшированием, передачей и автоматизацией в приложении Audition, используйте режим эмуляции HUI почти со всеми современными панелями управления.
Эффект Dynamics
Эта современная версия классического эффекта заменяет аудиоэффект Adobe Premiere Pro Dynamics в Adobe Premiere Pro и Audition. Это простой, но функциональный плагин предлагает компрессор, расширитель, ограничитель и пороговый шумоподавитель в одном простом в использовании инструменте.
Визуальный редактор комбинаций клавиш
С помощью визуального редактора комбинаций клавиш можно узнать, каким клавишам уже назначены комбинации, а каким еще можно их назначить. Если навести указатель мыши на какую-нибудь клавишу в раскладке клавиатуры, появится всплывающая подсказка с полным названием команды. При выборе на раскладке клавиатуры клавиши-модификатора на клавиатуре отображаются все комбинации клавиш, требующие использования модификатора.
Наложение тайм-кода
Audition позволяет просматривать сеансы и наложения временного кода медиафайлов на панели видео. Также можно заблокировать выходные видеоданные на внешнем дисплее. Наложение временного кода показывает текущую строку отображения времени в виде наложения на панель видео и полноэкранный монитор.
Многоканальная обработка звука
Многоканальные аудиопотоки позволяют автоматически разделять все аудиоканалы на отдельные клипы. Можно настроить каналы, назначенные клипу, а также настроить специальную маршрутизацию каналов.
Работа с проектами Premiere Pro без потери качества
Audition поддерживает исходные проекты Premiere Pro и ссылки на исходные ресурсы, метаданные последовательностей, маркеры, аудиоэффекты, параметры, дополнительные миксы и настройки на панели «Базовый звук» полностью переносятся в Audition.
Прямой экспорт из Audition с помощью Media Encoder
В Audition можно экспортировать отредактированную аудиозапись прямо в Adobe Media Encoder. Благодаря этой функции можно осуществлять комплексную линейную обработку с помощью стилей и пользовательских настроек аудиоканалов без рендеринга или использования различных файлов для сведения.
Обновленные звуковые эффекты
Многие имеющиеся звуковые эффекты имеют средства измерения спектра, усиления и снижения усиления. Для выявления дисбаланса в аудиозаписи можно использовать частотный спектр, а для его исправления — контрольные точки. Средство измерения уровня показывает уровень входящего аудиосигнала, а средство измерения снижения усиления показывает, как аудиосигналы сжимаются или расширяются.
Руководства для начинающих пользователей
Во встроенных руководствах для новых пользователей представлены подробные примеры выполнения стандартных задач. Эти примеры помогают легко выполнять навигацию по основным функциям и возможностям, включая снижение фоновых шумов, микширование аудиоэлементов и создание простых подкастов. В приложении приводятся учебные заметки и подробные руководства для облегчения начала работы с Audition.
Панель «Базовый звук»
На панели «Базовый звук» предлагается полный набор инструментов для микширования звука и получения аудиозаписей профессионального качества. Панель имеет простые элементы управления для унификации уровней громкости, улучшения звука, улучшения четкости и добавления специальных эффектов, поэтому ваши видеопроекты будут звучать, как будто их смикшировал профессиональный аудиоинженер. Можно сохранить примененные корректировки в виде стилей и использовать их повторно в Audition, что очень удобно для улучшения качества звука.
Расширения CEP
Вы можете активировать расширения Common Extensibility Platform (CEP) и создать встроенные панели в настольных приложениях Adobe.
Создание ремиксов и настройка продолжительности аудиокомпозиций
Создавайте ремиксы музыкальных файлов из коллекции с помощью технологий машинного обучения Adobe Sensei. Например, можно взять песню с большей продолжительностью и создать более короткую версию, которая будет звучать как оригинал. Можно изменить любую часть музыкальной композиции в своей коллекции в соответствии с продолжительностью видеозаписи или проекта.
Синтезированная речь
Введите или вставьте текст, создайте реалистичный трек для озвучивания или повествования. Используйте этот инструмент для создания синтезированных голосов для видеофильмов, игр и аудиозаписей.
Автоматическая коррекция громкости
Регулируйте громкость в аудиоклипах и корректируйте ее для поддержки различных стандартов и ограничения истинных пиков. Панель регулировки громкости используется вместо старой панели регулировки уровня громкости.
Автоматическое резервное копирование в Creative Cloud
С помощью приложения Audition можно хранить периодически создаваемые резервные копии рабочих файлов, чтобы не потерять их из-за сбоя электропитания, аварии или повреждения файла. В диалоговом окне «Параметры» выберите «Автоматическое сохранение» и выберите «Автоматически создавать резервные копии файлов для проектов с несколькими треками». Затем выберите место для хранения резервных копий, которым может стать ваша среда хранения Adobe Creative Cloud, папка проекта или любая другая папка.
Функция Dynamic Link для потоковой передачи видеоконтента из Premiere Pro
Функция потоковой передачи видеоданных Dynamic Link позволяет передавать потоковое видео без рендеринга при отправке проектов из Premiere Pro в Audition.
Динамическое восстановление связей
Audition позволяет быстро заменять ресурсы в открытом проекте. Все изменения, внесенные в исходный клип, сохраняются и применяются к новому материалу, поэтому можно работать без перерывов даже в случае изменения ресурса.
Вывод полноэкранного видео на двух дисплеях
Добейтесь максимальной эффективности при редактировании в Audition, используя полноэкранный рабочий режим с двумя мониторами. Отобразите содержимое своей панели видеозаписей на весь экран на втором мониторе с помощью HDMI, DVI или VGA. Эта функция особенно полезна для редактирования звукозаписи и звуковых эффектов на видео, записи автоматизированной замены диалогов (ADR) или речей, а также отображения работы по ходу редактирования.
Расширенная поддержка видеоформатов
Premiere Pro предлагает расширенную поддержку мультимедиа, позволяя монтировать практически все основные видеоформаты, форматы изображений и аудиоформаты. Версия Audition 2014.1 поддерживает все основные видеоформаты, которые поддерживаются в Premiere Pro.
Импорт и экспорт маркеров
Приложение Audition может импортировать маркеры из любого файла, содержащего метаданные маркеров XMP, включая видеофайлы из Premiere Pro и Adobe Prelude. Маркеры можно импортировать либо в аудиофайл (отображается в редакторе Waveform), либо в композицию из нескольких треков в Audition. Этими маркерами можно поделиться со сторонними приложениями, экспортировав их в файл CSV на панели «Маркеры». В любой момент можно импортировать файл маркеров CSV обратно в приложение Audition.
Автоматическое копирование импортированных материалов в папку сеанса
В Audition можно настроить собственные уровни для желтого (внимание) и красного (предупреждение) индикаторов на панели измерения уровней. Чтобы обеспечить соответствие требованиям станции или личным параметрам, выберите собственные значения для точек пересечения измерения уровней. В диалоговом окне «Параметры» выберите «Воспроизведение» и укажите уровни для желтого и красного индикаторов.
Записи с отсчетом времени
Записи можно запланировать заранее, и Audition будет записывать их автоматически или сразу же будет выполнять запись в течение определенного времени.
Эффект удаления звука
Эффект удаления звука удаляет нежелательные аудиоисточники из записи. Этот эффект анализирует выбранную часть записи и формирует звуковую модель, которая используется для поиска и удаления звука.
Улучшенная функция Speech Volume Leveler
Параметр «Целевой динамический диапазон» в приложении Audition обеспечивает улучшенную регулировку уровня громкости для устного контента.
Поддержка метаданных iXML
Audition позволяет считывать, изменять и создавать метаданные iXML. Эти метаданные обычно захватываются устройствами аудиозаписи или используемым программным обеспечением аудиозаписи, например Metacorder для Mac. Важной особенностью метаданных iXML является возможность выбора и отметки лучших вариантов и запись начальных заметок.
Пользовательское разделение каналов
Для поддержки разных форматов и конфигураций объемного звучания приложение Audition позволяет добавлять новые настраиваемые аудиоканалы во время создания аудиофайла. Настраиваемые каналы обычно используются в аудиозаписях для кино, трансляций и видеоигр.
Цветные индикаторы для обозначения дорожек
Чтобы упростить идентификацию треков, на дорожки добавляются цветные полоски. Эти цветные полоски добавляются слева от заголовка трека или внизу на панели микшера. Если добавить клип к треку, цвет клипа изменится в соответствии с цветом дорожки.
Эффекты «Регулятор модуляции» и
«Питч-шифтер»
Используйте эффект «Регулятор модуляции» для регулировки темпа и изменения тональности. В эффекте используется оболочка редактирования ключевых кадров в рамках всей волны, как в эффектах «Затухание» и «Усиление оболочки». Используйте эффект «Питч-шифтер» для изменения музыкальной тональности. Этот эффект в реальном времени можно сочетать с другими эффектами в окне мастеринга или эффектов.
Устранение щелчков и перегрузок с помощью эффектов «Click/Pop Eliminator» и «DeClicker»
Устраняйте перегрузки, щелчки, небольшое шипение и потрескивания микрофона с помощью эффектов «Click/Pop Eliminator» и «DeClicker». Подобный шум является обычным явлением на некоторых записях, например на старых виниловых пластинках и записях на натуре.
Измерение интенсивности звука ITU
Приложение Audition имеет встроенную, настраиваемую версию плагина средства измерения TC Electronic Loudness Radar. Он показывает информацию о пиковых и средних уровнях, а также о диапазонах значений как в представлении Waveform, так и в Multitrack.
Автоматическое выравнивание речи
Чтобы быстро выровнять наложенный диалог относительно исходного звука, используйте автоматическое выравнивание речи. Приложение Audition сопоставляет время произнесения каждого слова, даже если исходный звук содержит шумы или отличается общей продолжительностью.
Редактор предпросмотра
Прежде чем применять изменения, можно просмотреть в реальном времени, как выглядит волна. Или поработать сразу над несколькими отдельными областями файла. Эта функция особенно полезна при работе с эффектами, которые изменяют продолжительность клипа. Чтобы открыть окно предварительного просмотра, выберите «Вид» > «Показать редактор предпросмотра».
Распределитель диапазона частот
Используйте распределитель диапазона частот для выбора аудиоклипа (или фрагмента клипа) и создания до восьми копий, каждая из которых будет содержать различный диапазон частот исходного клипа. Пересекающиеся частоты определяют точки разделения. Каждая копия волны создается как новый файл и располагается на панели «Файлы». После этого вы сможете изменять или применять эффекты к каждой частоте отдельно.
Редактирование волн в режиме спектрального отображения частот
Можно с легкостью добавлять, удалять и инвертировать спектральные объекты, выделенные с помощью инструментов «Выбор», «Лассо» или «Кисть».
Извлечение звука из CD-дисков
Извлеките выбранные CD-треки в один файл. Вставьте звуковой компакт-диск в оптический привод и выберите «Файл» > «Извлечь звук из CD-диска». Выберите треки и включите «Извлечь в один файл».
Функция вставки для сессий с несколькими треками
Управляйте операциями вставки в проекте с несколькими треками: можно вставить все клипы в один и тот же целевой трек или в несколько треков. При перетаскивании переключателя нажмите клавишу Alt. В настройках клипа с несколькими дорожками можно задать поведение по умолчанию. Если этот параметр включен, новая настройка позволит избежать наложения клипов при вставке или вставка новых клипов создаст новые треки.
Панель «Анализ фазы»
Используйте панель «Анализ фазы» для отображения несинхронных каналов для стереоволн. Панель «Анализ фазы» также показывает переходное затухание между стереоканалами. На выбор доступно несколько представлений фаз, в том числе «Гистограмма», «Mid/Side», «Lissajous» и «Колесо фазы». Для дополнительных параметров отображения щелкните правой кнопкой мыши график и выберите параметр.
Функция «Редактировать избранное»
Используйте панель «Избранное» для записи, просмотра, упорядочения, запуска или редактирования избранных задач. Чтобы отобразить панель «Избранное», выберите «Окно» > «Избранное» или «Избранное» > «Редактировать избранное».
Ручное и автоматическое управление тональностью
Эффект ручной коррекции тональности позволяет визуально отображать и регулировать высоту тона с помощью спектрального анализа тональности. Спектральный анализ тональности отображает основную высоту тона в виде светло-синей линии, а обертоны отображаются в желтых или красных тонах. Откорректированная высота тона отображается в виде светло-зеленой линии. Эффект автоматической коррекции тональности доступен как в редакторе Waveform, так и в Multitrack. Позже его параметры могут быть автоматизированы с использованием ключевых кадров и внешних интерфейсов управления.
Быстрый и точный монтаж
Выделите несколько клипов и выберите «Клип» > «Группы» > «Групповые клипы». Можно перемещать и редактировать сгруппированные клипы и даже растягивать их пропорционально друг другу, если включен соответствующий параметр. На панели «Свойства» доступны групповое растягивание, регулировка усиления и цвета, а также другие параметры.
Растягивание клипов в режиме реального времени
Быстро растягивайте клипы до необходимой длины и просматривайте результаты во время воспроизведения. На панели «Редактор» выберите несколько клипов, чтобы растянуть их пропорционально друг другу. На панели «Свойства» выберите один из нескольких способов растягивания, оптимизированных для разного аудиоконтента.
Поддержка управляющей панели и автоматизация параметров
Смикшируйте звук в интерактивном режиме с популярными интерфейсами управления, используя протоколы EUCON, Mackie MCU или Logic Control (включая серию Avid Artist, созданную ранее Euphonix). Или используйте сторонние планшетные контроллеры, которые поддерживают эти протоколы. Можно даже использовать несколько устройств одновременно.