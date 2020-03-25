Отримайте доступ до 2 ГБ хмарного сховища, безкоштовних мобільних програм, шрифтів з Adobe Fonts і функцій спільного доступу до файлів.
Керуйте оновленнями, файлами, шрифтами й іншими ресурсами за допомогою програми Creative Cloud для настільних комп’ютерів.
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Чи сумісна безкоштовна пробна версія Photoshop Lightroom із macOS і Windows?
Так, ця пробна версія Photoshop Lightroom сумісна з macOS і Windows. Перегляньте системні вимоги ›
Скільки триває безкоштовний пробний період використання?
Ви зможете використовувати безкоштовну пробну версію протягом семи днів одразу після входу до програми. Безкоштовна пробна версія автоматично перетвориться на платне членство в Creative Cloud після завершення строку дії, якщо ви не відмовитеся раніше.
Чи надається студентам і учням знижка на придбання програми після використання безкоштовної пробної версії?
Так, студенти, учні й викладачі можуть скористатися великою знижкою на повну колекцію програм Creative Cloud – 60 %. Докладніше ›
Чи є безкоштовна пробна версія Photoshop Lightroom аналогічною повній версії?
Так, вона включає всі функції й оновлення, доступні в найновішій версії Photoshop Lightroom.
Чи можна завантажити безкоштовну пробну версію на телефон?
Ні, ця безкоштовна пробна версія доступна лише для настільних комп’ютерів. Утім Adobe пропонує добірку безкоштовних програм для мобільних пристроїв на базі iOS та Android. Докладніше ›
Чи можна отримати Photoshop Lightroom без членства в Creative Cloud?
Ні, програма Photoshop Lightroom доступна лише в складі плану Creative Cloud. Ви можете вибрати план «Одна програма», що передбачає використання лише Photoshop Lightroom, або план на кілька програм. Ми пропонуємо плани Creative Cloud для індивідуальних користувачів, студентів, учнів і вчителів, фотографів, організацій і компаній. Докладніше ›
Редагування фотографій в Інтернеті
Перемістіть свій робочий процес з настільного комп’ютера до хмарної служби. Застосовуйте розширені можливості редагування, змінюйте параметри кольорів і коригуйте перспективи, де б ви не були.
Онлайн-ефекти у фотографіях
Створюйте фантастичні фото завдяки потужності хмарних служб. Завдяки онлайн-програмам для роботи з фотографіями від Adobe ви постійно матимете доступ до своїх зображень для редагування й впорядкування, де б ви не були.
Програмне забезпечення для редагування фотографій
Не має значення, хто ви – початківець чи професійний фотограф. Підвищте рівень своїх зображень, скориставшись найпотужнішим редактором фотографій для веб-сайтів, настільних комп’ютерів і мобільних пристроїв.