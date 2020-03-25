Чи сумісна безкоштовна пробна версія Photoshop Lightroom із macOS і Windows?

Так, ця пробна версія Photoshop Lightroom сумісна з macOS і Windows. Перегляньте системні вимоги ›

Скільки триває безкоштовний пробний період використання?

Ви зможете використовувати безкоштовну пробну версію протягом семи днів одразу після входу до програми. Безкоштовна пробна версія автоматично перетвориться на платне членство в Creative Cloud після завершення строку дії, якщо ви не відмовитеся раніше.

Чи надається студентам і учням знижка на придбання програми після використання безкоштовної пробної версії?

Так, студенти, учні й викладачі можуть скористатися великою знижкою на повну колекцію програм Creative Cloud – 60 %. Докладніше ›