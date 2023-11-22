什么是 Creative Cloud 创意应用软件？
Adobe Creative Cloud 创意工具，基于创作者需求打造；持续创新，轻松应对平面设计、音视频、3D 等多领域的创作需要。携 15+热门应用，随需而动，千余种新功能，抓住每一个灵感瞬间。
编辑、合成和创建精美的图像、图形，实现更 具辨识度的平面创意设计
Illustrator
持续扩展图形创作边界，释放图形更多可能
Acrobat Pro
随心掌控 PDF，获取高效文档管理体验
Premiere Pro
锦上添花的专业视频编辑器，给创意留足时间
After Effects
电影级效果， 让视频画面栩栩如生
InDesign
别具一格的版面设计，获取更惊艳的交互效果
Photoshop
编辑、合成和创建精美的图像、图形，实现更 具辨识度的平面创意设计
Illustrator
持续扩展图形创作边界，释放图形更多可能
Acrobat Pro
随心掌控 PDF，获取高效文档管理体验
InDesign
别具一格的版面设计，获取更惊艳的交互效果
InCopy
多方协同，快速完成简单的版面设计
Photoshop
编辑、合成和创建精美的图像、图形，实现更 具辨识度的平面创意设计
Illustrator
持续扩展图形创作边界，释放图形更多可能
Lightroom Classic
为您提供了实现优秀摄影效果所需的桌面编辑工具
Photoshop
编辑、合成和创建精美的图像、图形，实现更 具辨识度的平面创意设计
Illustrator
持续扩展图形创作边界，释放图形更多可能
Adobe XD
为移动应用程序和网页设计模型和原型
Creative Cloud 团队版
是创造力与生产力的融合。 15+应用程序供每个技能级别使用。 符合行业标准的设计、网络、摄影、视频以及其他服务，帮助团体更有效地合作。 如果您是中小型企业，这就是您的竞争优势。
Creative Cloud企业版
Creative Cloud企业版提供一流的创意应用程序，轻松的许可证管理和企业级的安全性。为每个行业的组织，特别是企业级公司，提供了发挥创造力所需的一切。
自由挥洒创意，一切随心掌控
一个创意无限的平台，按需部署 Adobe Creative Cloud 创意应用软件席位，简单授权管理和批量定价计划，让创意灵活应对各种变化。
用艺术眼光，释放创意灵感
Adobe Creative Cloud 中丰富的平面设计工具，强强“联手”，打造多重创意应用，满足社交媒体、网站视觉、影像编辑、设计包装等平面创作需求，构建惊艳的视觉效果。
始终更胜一筹，呈现视觉盛宴
Adobe Creative Cloud 中强大的视频编辑工具，让视频的每一帧不再平凡。在视频盛行的时代，讲述更加引人入胜的精彩故事。
Substance 开启您3D世界的创作新体验
Substance 3D Modeler、Substance 3D Painter、Substance 3D Stager、Substance 3D Designer、 Substance 3D Sampler、Substance 3D Assets。作为 3D 材质创作行业标准，让智能材质适用于各种三维模型；轻松打造专属材质库；令您的 3D 材质创作，尽在掌握。
拥抱数字创意校园
Creative Cloud 助力数字素养培养，帮助师生在数字经济时代乘风破浪
学院和大学
针对各类课堂、实验室、学院和学校提供丰富灵活的许可选项。
基础教育机构
针对基础教育机构的需求，提供量身定制的定价和许可方案。
为何选择 Adobe？
专业的设计能力。与众不同的创意平台。丰富的专业知识可帮助您创建并提供数字化体验，从而促进业务转型
紧跟创意前沿变化
40+ 年的持续迭代与创新，紧跟全球创意潮流变化，为全球用户品牌设计提供源源不断的创意工具支持
优化数字化管理体验
智能化创意工具，通过管理员控制面板随时添加或重新分配席位，快速添加所需功能，为企业提供强大的创意工具支持和内容保护
强大的专业团队支持
全天候电话和邮件支持，快速为您解决遇到的任何创意工具部署和使用问题，助您获取更流畅的使用体验
Adobe官方公众号
ID：AdobeChina
Adobe能量站小程序