什么是 Creative Cloud 创意应用软件？

Adobe Creative Cloud 创意工具，基于创作者需求打造；持续创新，轻松应对平面设计、音视频、3D 等多领域的创作需要。携 15+热门应用，随需而动，千余种新功能，抓住每一个灵感瞬间。

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Photoshop

Photoshop

编辑、合成和创建精美的图像、图形，实现更 具辨识度的平面创意设计​​

Illustrator

Illustrator

持续扩展图形创作边界，释放图形更多可能​

Acrobat Pro

Acrobat Pro

随心掌控 PDF，获取高效文档管理体验​​​

Premiere Pro

Premiere Pro

锦上添花的专业视频编辑器，给创意留足时间​

After Effect

After Effects

电影级效果， 让视频画面栩栩如生​​

Indesign

InDesign

别具一格的版面设计，获取更惊艳的交互效果​​

Photoshop

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编辑、合成和创建精美的图像、图形，实现更 具辨识度的平面创意设计​​

Illustrator

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Acrobat Pro

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Indesign

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别具一格的版面设计，获取更惊艳的交互效果​​

Incopy

InCopy

多方协同，快速完成简单的版面设计​

Premiere Pro

Premiere Pro

锦上添花的专业视频编辑器，给创意留足时间​

After Effect

After Effects

电影级效果， 让视频画面栩栩如生​​

Audition

Audition

专业音频工作站，通过音频让故事变得生动。​​

Animate

Animate

崭新的动画时代。任何平台、设备和样式。​​

Character Animator

Character Animator​

实时将 2D 人物制成动画。​​​

Media Encoder

Media Encoder

快速输出几乎适用于任何屏幕的视频文件。​​

Photoshop

Photoshop

编辑、合成和创建精美的图像、图形，实现更 具辨识度的平面创意设计​​

Illustrator

Illustrator

持续扩展图形创作边界，释放图形更多可能​

Lightroom Classic 徽标

Lightroom Classic

为您提供了实现优秀摄影效果所需的桌面编辑工具

Photoshop

Photoshop

编辑、合成和创建精美的图像、图形，实现更 具辨识度的平面创意设计​​

Illustrator

Illustrator

持续扩展图形创作边界，释放图形更多可能​

XD

Adobe XD

为移动应用程序和网页设计模型和原型

下载 Creative Cloud 桌面应用程序

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Creative Cloud 团队版​

是创造力与生产力的融合。 15+应用程序供每个技能级别使用。 符合行业标准的设计、网络、摄影、视频以及其他服务，帮助团体更有效地合作。 如果您是中小型企业，这就是您的竞争优势。​

Creative Cloud企业版

Creative Cloud企业版提供一流的创意应用程序，轻松的许可证管理和企业级的安全性。为每个行业的组织，特别是企业级公司，提供了发挥创造力所需的一切。​

自由挥洒创意，一切随心掌控​

一个创意无限的平台，按需部署 Adobe Creative Cloud 创意应用软件席位，简单授权管理和批量定价计划，让创意灵活应对各种变化。​

用艺术眼光，释放创意灵感​

Adobe Creative Cloud 中丰富的平面设计工具，强强“联手”，打造多重创意应用，满足社交媒体、网站视觉、影像编辑、设计包装等平面创作需求，构建惊艳的视觉效果。​

始终更胜一筹，呈现视觉盛宴​

Adobe Creative Cloud 中强大的视频编辑工具，让视频的每一帧不再平凡。在视频盛行的时代，讲述更加引人入胜的精彩故事。​

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Substance 开启您3D世界的创作新体验

Substance 3D Modeler、Substance 3D Painter、Substance 3D Stager、Substance 3D Designer、 Substance 3D Sampler、Substance 3D Assets。作为 3D 材质创作行业标准，让智能材质适用于各种三维模型；轻松打造专属材质库；令您的 3D 材质创作，尽在掌握。​

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拥抱数字创意校园​

Creative Cloud 助力数字素养培养，帮助师生在数字经济时代乘风破浪

将研究成果转化为生动的信息图表

Adobe Education Exchange，面向教育工作者的在线社区

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创意视频帮助学生收获成功

借助Creative Cloud, 感受放飞思维的创造之美

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随时随地的无纸化学习

Adobe官方邀请创意领域大师授课， 支持创作者们在每个创意领域讲述自己的故事

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学院和大学​

针对各类课堂、实验室、学院和学校提供丰富灵活的许可选项。​

基础教育机构

针对基础教育机构的需求，提供量身定制的定价和许可方案。 

完美世界

完美世界采用 Adobe Photoshop 优化网络游戏开发流程​

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腾讯WeGame

Adobe Creative Cloud 连接腾讯免费设计协作平台 CoDesign，提升腾讯 WeGame 团队设计效率，创造更优玩家体验​

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腾讯光子工作室

Adobe Substance 3D 携手腾讯光子工作室，推动游戏行业3D设计工业化转型

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厦门大学

 厦门大学利用Adobe  Creative Cloud培养跨学科的电影人才

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为何选择 Adobe？

专业的设计能力。与众不同的创意平台。丰富的专业知识可帮助您创建并提供数字化体验，从而促进业务转型

紧跟创意前沿变化

40+ 年的持续迭代与创新，紧跟全球创意潮流变化，为全球用户品牌设计提供源源不断的创意工具支持

优化数字化管理体验

智能化创意工具，通过管理员控制面板随时添加或重新分配席位，快速添加所需功能，为企业提供强大的创意工具支持和内容保护

强大的专业团队支持

全天候电话和邮件支持，快速为您解决遇到的任何创意工具部署和使用问题，助您获取更流畅的使用体验

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